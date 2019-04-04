Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили по 14 лет колонии

"Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима", — говорится в решении судей.

Также Бессарабову назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, Дудке — 350 тыс. рублей. Приговор возможно обжаловать в течение 10 дней.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор, сообщили ТАСС защитники осужденных. "Мы будем обжаловать", — сказал Сергей Легостов, представляющий интересы Дудки. Адвокат второго подсудимого Сергей Деменцевич заявил, что также намерен обжаловать приговор. "Я считаю, что приговор не соответствует действительности", — сказал он.

Представитель стороны обвинения сообщил, что решение об обжаловании будет принято после изучения материалов.

В Севастополе 9 ноября 2016 года была задержана украинская диверсионная группа, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму. Гособвинение в ходе прений сторон просило 15 лет лишения свободы для Дудки, для Бессарабова — 14 лет и 10 месяцев.