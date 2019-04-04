Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили по 14 лет колонии

Севастопольский городской суд приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которые обвиняются в подготовке диверсий в Крыму, к 14 годам лишения свободы каждого, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима", — говорится в решении судей.
Также Бессарабову назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, Дудке — 350 тыс. рублей. Приговор возможно обжаловать в течение 10 дней.
Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор, сообщили ТАСС защитники осужденных. "Мы будем обжаловать", — сказал Сергей Легостов, представляющий интересы Дудки. Адвокат второго подсудимого Сергей Деменцевич заявил, что также намерен обжаловать приговор. "Я считаю, что приговор не соответствует действительности", — сказал он.
Представитель стороны обвинения сообщил, что решение об обжаловании будет принято после изучения материалов.
В Севастополе 9 ноября 2016 года была задержана украинская диверсионная группа, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму. Гособвинение в ходе прений сторон просило 15 лет лишения свободы для Дудки, для Бессарабова — 14 лет и 10 месяцев.
Третий участник диверсионной группы Дмитрий Штыбликов уже получил срок. В ноябре 2018 года Севастопольский городской суд признал его виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов, назначив ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей. Штыбликов признал вину в инкриминируемых преступлениях.