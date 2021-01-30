Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Объясняя, почему BLM достойно получить Нобелевскую премию, Эйде заявил, что движение сподвигло страны за пределами США бороться с проявлениями расизма внутри своего общества. Эйде подчеркнул, что BLM удалось привлечь людей из всех групп населения, не только афроамериканцев.

Ранее, отмечает The Guardian, Эйде выдвигал на соискание премии мира правозащитников из России и Китая.

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году. В 2020 году сторонники BLM проводили массовые акции протеста в крупнейших городах как в США, так и за его пределами. Некоторые такие акции сопровождались жесткими столкновениями демонстрантов с полицией.

Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств разных стран мира, а также ректоры и профессора университетов, главы научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, обладатели этой премии (включая членов организаций, получивших Нобелевскую премию мира), а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.

Заявки, состоящие не более чем из 2000 слов, принимаются до 1 февраля. Затем оргкомитет премии мира назовет короткий список претендентов на награду. В 2020 году на премию мира было выдвинуто более 300 номинантов. Награду присудили Всемирной продовольственной программе.