Две трети смертей от коронавируса в Финляндии произошли в домах престарелых

В расположенном в столичном районе Контула центре для престарелых от коронавируса уже скончались 10 человек.

Первый смертельный случай был зафиксирован 9 апреля. Источник заражения пока не удалось установить.

Сотрудники учреждения рассказали Yle, что руководство слишком поздно отреагировало на ситуацию с коронавирусом.

По словам сотрудников, например, не всем пациентам хосписа медицинская помощь была оказана должным образом. Сотрудники жалуются на острую нехватку защитного снаряжения.

Тем не менее, версия персонала центра существенно отличается от заявления руководства города Хельсинки. По словам руководства, в первое время из-за карантина, на котором находились многие сотрудники, были проблемы, но с тех пор ситуация выровнялась.

В региональное управление Южной Финляндии была направлена жалоба на действия центра для престарелых в Контула.

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