Два поезда столкнулись в метро Неаполя, есть пострадавшие

Авария произошла в узком месте линии метрополитена. Как выяснилось, по одному пути шли сразу два поезда, один из них был забит пассажирами. Также на линию собирался войти третий поезд, в котором не было людей.

В результате случившегося пострадали 13 человек, в их числе трое машинистов. ”Все в шоке”, — говорится в сообщении.

В настоящее время движения поездов временно приостановлено на всей линии. Авария могла быть вызвана человеческой ошибкой, заключает издание.