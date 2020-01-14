Два поезда столкнулись в метро Неаполя, есть пострадавшие
Столкновение двух поездов произошло утром в итальянском Неаполе в промежутке между станциями Colli Aminei и Piscinola. Об этом пишет il Mattino.
Столкновение двух поездов произошло утром в итальянском Неаполе в промежутке между станциями Colli Aminei и Piscinola. Об этом пишет il Mattino.
Авария произошла в узком месте линии метрополитена. Как выяснилось, по одному пути шли сразу два поезда, один из них был забит пассажирами. Также на линию собирался войти третий поезд, в котором не было людей.
В результате случившегося пострадали 13 человек, в их числе трое машинистов. ”Все в шоке”, — говорится в сообщении.
В настоящее время движения поездов временно приостановлено на всей линии. Авария могла быть вызвана человеческой ошибкой, заключает издание.
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