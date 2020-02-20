Два пассажира Diamond Princess умерли от коронавируса. На борту заболели еще двое россиян

В четверг лайнер также покинули еще четверо пассажиров из РФ, у которых не выявили коронавирус. В ближайшее время они вернутся домой. Всего на берег сошли шестеро россиян из 24, находившихся на борту. Две россиянки, покинувшие судно днем ранее, пройдут осмотр во Владивостоке.

"Пока данных о сроках прибытия нет. Когда будут прибывать, будем смотреть. Все, кто прибывает из зарубежных стран, проходят обследование и наблюдение", — сообщил РИА "Новости" представитель регионального управления Роспотребнадзора. Пока нет данных о том, будут ли женщин помещать на карантин.

67-летний житель Омска, директор сети стоматологических клиник Сергей Попов , находящийся на лайнере, рассказал РИА "Новости", что изоляция на судне "условная": "никакой тут ловушки нету, все люди живут нормально и чувствуют себя хорошо". Пассажирам разрешают гулять по палубам.

"Питание разносят такое, что нам никогда и не снилось. С утра приносят креветки, фуа-гра, соки трех видов, мандарины, апельсины, виноград, яблоки и даже ананасы приносят, йогурты, колбасы. Уже не знаю, куда это девать, отказываюсь, а мне все приносят и приносят", — рассказал Попов.

По его словам, раньше разрешалось выходить на палубу один раз, теперь можно гулять три раза. Омич отметил, что за карантин "столько нагулял, сколько за год не проходил в своем родном городе". Находясь на борту, медик закончил книгу, ведет блог на двух медицинских форумах и общается с коллегами через интернет. "Я здесь книгу написал, вторую начал, сказку написал… И каждый день я в работе, я постоянно нахожусь, как говорится, на острие", — рассказал россиянин RT.

19 февраля на лайнере закончился двухнедельный карантин, на берег сошли примерно 500 человек, сообщил минздрав Японии. Высадка продлится до 21 февраля. Всего на борту было 3,7 тысячи человек. Несколько стран предпочли эвакуировать своих граждан до окончания карантина. Лайнер покинули несколько сотен американцев, канадцев и австралийцев, они должны будут пройти карантин на родине.