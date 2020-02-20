20.02.2020, 10:55

Два пассажира Diamond Princess умерли от коронавируса. На борту заболели еще двое россиян

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Два пассажира Diamond Princess умерли от коронавируса. На борту заболели еще двое россиян
Foto: AP/SCANPIX

Стало известно о первых жертвах коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего две недели на карантине в Иокогаме. Телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщил, что умерли мужчина 87 лет и женщина 84 лет, оба японцы. Эти пассажиры были госпитализированы около недели назад.

По данным NHK, у умерших пассажиров вирус обнаружили 11 и 12 февраля, у обоих имелись и другие заболевания. Общее число заразившихся на судне достигло 621, причем у 322 заболевших вирус был выявлен без симптомов. Это стало крупнейшим скоплением больных коронавирусом за пределами Китая.

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двух граждан России на лайнере. "В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов", — сообщается в Facebook российского посольства в Японии.

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Представители посольства продолжают поддерживать постоянный контакт с россиянами, которые находятся в больницах Японии. "Наши граждане чувствуют себя нормально", — уточнили в дипмиссии. Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился 18 февраля, госпитализирована супружеская пара. По уточненным данным, вместе с заболевшим мужчиной из-за высокого риска инфицирования госпитализировали его супругу, у нее коронавирус пока не подтвержден.

В четверг лайнер также покинули еще четверо пассажиров из РФ, у которых не выявили коронавирус. В ближайшее время они вернутся домой. Всего на берег сошли шестеро россиян из 24, находившихся на борту. Две россиянки, покинувшие судно днем ранее, пройдут осмотр во Владивостоке.

"Пока данных о сроках прибытия нет. Когда будут прибывать, будем смотреть. Все, кто прибывает из зарубежных стран, проходят обследование и наблюдение", — сообщил РИА "Новости" представитель регионального управления Роспотребнадзора. Пока нет данных о том, будут ли женщин помещать на карантин.

67-летний житель Омска, директор сети стоматологических клиник Сергей Попов , находящийся на лайнере, рассказал РИА "Новости", что изоляция на судне "условная": "никакой тут ловушки нету, все люди живут нормально и чувствуют себя хорошо". Пассажирам разрешают гулять по палубам.

"Питание разносят такое, что нам никогда и не снилось. С утра приносят креветки, фуа-гра, соки трех видов, мандарины, апельсины, виноград, яблоки и даже ананасы приносят, йогурты, колбасы. Уже не знаю, куда это девать, отказываюсь, а мне все приносят и приносят", — рассказал Попов.

По его словам, раньше разрешалось выходить на палубу один раз, теперь можно гулять три раза. Омич отметил, что за карантин "столько нагулял, сколько за год не проходил в своем родном городе". Находясь на борту, медик закончил книгу, ведет блог на двух медицинских форумах и общается с коллегами через интернет. "Я здесь книгу написал, вторую начал, сказку написал… И каждый день я в работе, я постоянно нахожусь, как говорится, на острие", — рассказал россиянин RT.

19 февраля на лайнере закончился двухнедельный карантин, на берег сошли примерно 500 человек, сообщил минздрав Японии. Высадка продлится до 21 февраля. Всего на борту было 3,7 тысячи человек. Несколько стран предпочли эвакуировать своих граждан до окончания карантина. Лайнер покинули несколько сотен американцев, канадцев и австралийцев, они должны будут пройти карантин на родине.

Власти Японии не сообщают, сколько всего человек остается на борту. Предположительно, покинуть Diamond Princess не могут члены экипажа, а также те, кто жил с заболевшими в одних каютах, пишет РБК. В Японии возникли опасения, что эвакуация с круизного лайнера может привести к вспышке заболевания в стране. Однако медицинские власти заверили, что после двухнедельного карантина нет опасений, что у этих людей коронавирус может быть обнаружен в дальнейшем, передает Reuters.

Профессор кафедры инфекционных заболеваний японского университета Кобе Кентаро Ивата, посетив лайнер, записал видео, в котором назвал вирус Эбола в Африке менее ужасающим, чем коронавирус. "В Африке мне было спокойнее, потому что я знал, где вируса точно нет, и точно знал, кто пациент. Было четкое разграничение между красной и зеленой зоной. <…> В ситуации с Diamond Princess никто не знает, где может быть вирус", — объяснил Ивата.

В беседе с ВВС врач добавил, что при борьбе с эпидемиями во всем мире первым делом создают четко обозначенную карантинную зону, а на круизном лайнере ее нет. "Я был в состоянии шока и по-прежнему опасаюсь, что у меня скоро появятся симптомы", — добавил он.

Одной из вероятных причин того, что сотни пассажиров заразились коронавирусом в карантине, называют недостаточно строгий режим исполнения санитарно-эпидемиологических правил. Трое работавших на судне медработников оказались инфицированы. Японские власти настаивают, что все было сделано правильно, а пассажиры, скорее всего, заразились еще до начала карантина.

В течение двух недель пассажиры не могли покидать свои каюты и общаться с другими участниками круиза. Если в каюте не было окна, им разрешалось прогуливаться на палубе по часу в день, обезопасив себя лицевыми масками и держась на расстоянии друг от друга. Ученые также предполагают, что распространению коронавируса могли способствовать система фильтрации воздуха, особенности соединения кают между собой и метод вывоза отходов.

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