25.04.2019, 17:54

Два человека погибли в результате стрельбы около станции метро "Новые Черемушки" в Москве

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ИТАР-ТАСС
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Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

Два человека погибли около станции метро "Новые Черемушки" в Москве в результате стрельбы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительнoй информации, мужчина открыл стрельбу, заcтрелив человека, после чего покончил с собой", — сказал собеседник агентства. В свою очередь в пресс-службе СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-oперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.

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