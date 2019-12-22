Два человека погибли и один ранен в результате нападения с ножом в Великобритании

Газета Express указывает, что убитым перерезали горло, а пострадавший с несколькими ножевыми ранениями груди был доставлен в больницу, потеряв много крови.

Утверждается, что устроивший резню был знаком со своими жертвами, он задержан полицией. Правоохранители считают произошедшее инцидентом, который не несет риска для общественности.