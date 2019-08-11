"Думали, что начался град, а затем увидели куски железа": осколки двигателя упали на людей(30)
Осколки взорвавшегося двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес, обрушились на римский пригород Фьюмичино. Об этом сообщает Ruptly.
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