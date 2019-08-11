"Думали, что начался град, а затем увидели куски железа": осколки двигателя упали на людей

По информации агентства, детали самолета падали на землю и автомобили. По словам местных жителей, незадолго до инцидента они слышали шум ветра и думали, что начался град, а затем увидели, что с неба летят куски железа.

В настоящее время местные власти выясняют все подробности случившегося.

До этого стало известно, что самолет Boeing 787, летевший в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку в аэропорту Фьюмичино из-за взрыва двигателя.