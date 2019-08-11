"Думали, что начался град, а затем увидели куски железа": осколки двигателя упали на людей(32)
Осколки взорвавшегося двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес, обрушились на римский пригород Фьюмичино. Об этом сообщает Ruptly.
Навка и Тарасова разругались в прямом эфире «Ледникового периода»
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»