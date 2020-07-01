"Друзья Путина" и ультраправые. Каких иностранцев Россия пригласила наблюдать за голосованием

"Высокие стандарты", "уровень выше, чем в Германии" — такими словами голосование по поправкам в Конституцию описывают приехавшие в Россию международные эксперты. Хотя на "референдуме" и не предусмотрено участие иностранных наблюдателей, визиты гостей из Европы на избирательные участки освещали государственные СМИ. Большинство приглашенных тесно связаны с Россией, некоторые из них известны за рубежом ультраправыми взглядами, выяснила Русская служба Би-би-си.

"Международные наблюдатели могут предусматриваться законодательством, а могут и не предусматриваться. В общероссийском голосовании приглашение международных наблюдателей законом не предусмотрено. Естественно, ЦИК действует в рамках мандата", — рассказала 16 июня секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

В марте такую возможность отвергала и Элла Памфилова. Тем не менее за последние дни в эфире государственных каналов появилось сразу несколько сюжетов о том, как эксперты из стран Европы следят за голосованием.

В программе "Сегодня" на телеканале НТВ 25 июня вышел сюжет под заголовком "Международные наблюдатели высоко оценили организацию голосования по поправкам в Конституцию".

В этот же день о том, как "за ходом выборов наблюдают и десятки иностранных экспертов", рассказали на Первом канале.

"Международные наблюдатели отметили уникальность голосования РФ в пандемию", передавал ТАСС 27 июня.

Немецкие наблюдатели похвалили прозрачность выборов. Одного из них обвиняли в оправдании нацизма, другой ездил в Луганск с "Ночными волками"

В телесюжетах и сообщениях государственных СМИ в основном фигурируют одни и те же эксперты — все они высоко оценили организацию плебисцита. Большинству из них Россия хорошо знакома — многие из них часто появляются в эфире госканалов, симпатизируют Кремлю и выступают в поддержку страны на международной арене.

Один из наблюдателей, появившийся и на НТВ, и на Первом канале — Штефан Койтер, депутат Бундестага от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".

"Я не первый раз приезжаю в Россию наблюдателем на выборах. Я был наблюдателем на президентских выборах в 2018 году, тогда все было прекрасно организовано, И сейчас все проходит прекрасно", — сказал Койтер НТВ.

В разговоре с Первым каналом он похвалил "стандарт прозрачности" и заявил, что уровень организации выборов в России "даже выше, чем в Германии".

Койтер хорошо известен российским СМИ. Каналы ВГТРК приглашали его обсудить брексит и выступить в защиту "Северного потока". Информационные агентства широко цитировали призывы Койтера отменить санкции против России. В мае башкирские СМИ освещали участие Койтера в республиканском онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

Койтер, как писало немецкое издание Tagesspiegel, в составе делегации "Альтернативы для Германии" неоднократно ездил в аннексированный Крым и посещал конференции по парламентаризму в Москве. Там ему даже удалось пообщаться со спикером Думы Вячеславом Володиным.

На днях журнал Der Spiegel выпустил расследование о том, что в 2018 году поездку делегации "Альтернативы для Германии" для наблюдения за президентскими выборами в Крыму — в нее входил и Койтер — оплачивал российский парламент. Факт финансирования признал один из членов группы — Койтер же назвал свой визит в Крым служебной командировкой.

Наибольшую известность он обрел из-за многочисленных обвинений в оправдании нацизма. В мае прошлого года Stern подробно писал о том, как несколько человек обвинили депутата в массовой рассылке фотографий с нацистской символикой, в том числе с изображениями Адольфа Гитлера, использовании нацистского приветствия "Зиг хайль" и оскорбительных высказываниях в адрес евреев. Сам Койтер признал, что отправлял снимки через WhatsApp, но объяснил, что делал это в "рабочих целях" для "документирования".

Осенью прошло года руководительница мемориала, посвященного политическим преследованиям в Третьем рейхе и ГДР, обвинила Койтера в отрицании нацизма — по ее словам, при посещении экспозиции депутат заявил, что насильственная эвтаназия, применявшаяся нацистами, в некоторых случаях была оправдана. Жалоба на него была подана в суд, но её отклонили за недостатком доказательств.

Койтер — не единственный представитель АдГ, приехавший в Россию. За выборами также следит его однопартиец, член палаты депутатов Берлина Гуннар Норберт Линдеманн, который пришел на участок в Петербурге.

"Мы можем поучиться у России, потому что в следующем году в Бундестаге и в региональных парламентах Германии предстоят выборы", — цитировал его Первый канал. Как заявил этот эксперт, ему удалось убедиться, что "возможность повторного голосования исключена". Это случилось после того, как проголосовать дважды удалось, например, журналисту "Дождя" Павлу Лобкову.

Линдеманн, как и его однопартийцы, в прошлом участвовал в мероприятиях в Крыму и даже ездил на территорию непризнанной Луганской народной республики для посещения музея прокремлевского российского мотоклуба "Ночные волки".

Би-би-си депутат сообщил, что успел побывать на 25 участков и остался доволен увиденным: "Защита избирателей от короновируса прекрасно организована. Здорово, что в России люди могут голосовать за свою Конституцию, в Германии это невозможно, так что в этом смысле Россия даже более демократична".

Иностранцев пригласила Общественная палата. Она предлагает называть их не наблюдателями, а экспертами

Официально за наблюдение на голосовании по поправкам отвечает российская Общественная палата (ОП). Иностранцев в Россию пригласила именно ОП, но называть их наблюдателями неправильно, объяснил Би-би-си Максим Григорьев, руководитель рабочей группы по общественному контролю на участках.

"Они эксперты, приехавшие по нашему приглашению. И дают именно свою экспертную оценку, — рассказал Григорьев. — Людей мы подбирали по принципу независимости, профессионализма, авторитетности, стремились к представленности различных стран. Ну и, конечно, звали тех, кто в нынешних условиях смог найти возможность приехать".

Назвать точное количество экспертов из-за рубежа, приглашенных в Россию, Григорьев не смог. По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, на московских участках и в общественном штабе работают наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

"У этих экспертов нет никакого юридического статуса, — сказал Би-би-си сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. — Им дан зеленый свет по доступу к помещениям для голосования, их встречают избиркомы, заявления освещаются в СМИ, но это фейковое наблюдение, имитация. По сути, это тургруппа, которую возят, кормят, размещают, но неясно, за чей счет. Финансирование этих поездок скрывается".

Григорьев не смог ответить на вопрос Би-би-си о том, кто оплачивал поездку иностранцев в Россию. По его словам, хотя Общественная палата и занималась их приглашением, детали визита прорабатывали "общественные организации". Перечислить их глава рабочей группы не смог, предложив обратиться с этим вопросом после выборов.

Линдеманн из "Альтернативы для Германии" сообщил Би-би-си, что сам обратился к ЦИК с просьбой разрешить ему приехать на голосование. "Я хотел узнать, как в условиях пандемии можно организовать демократическое голосование, потому что в следующем году в Германии будет сразу несколько разных выборов и никто не знает, когда закончится эпидемия", — объяснил депутат.

Дать комментарии о конкретных наблюдателях Григорьев отказался, а наличие или отсутствие ультраправых взглядов назвал дискуссионным вопросом.

"Сейчас половина США считает, что другая половина является ультраправой. Такая же ситуация в Великобритании. Теперь непонятно, у кого какие взгляды, — рассуждает член ОП. — Вопрос оценки — кто есть кто — очень двойственный. Кто правый, кто левый, это очень размыто… Мы приглашали разных людей, с разными взглядами, из разных партий. Мы же не из мест лишения свободы их приглашали!

Неясно, кто из приглашенных в Россию экспертов соблюдал обязательный двухнедельный карантин. Например, один из наблюдателей, журналист и координатор "Бессмертный полк Черногория" Игор Дамьянович, 18 июня в своем фейсбуке выкладывал пост с геотегом "Белград, Сербия", а уже 25 июня публиковал фотографии со встречи в московском отеле. На вопрос Би-би-си он не ответил.

Линдеманн 22 июня выложил в "Инстаграм" снимок, сделанный в аэропорте, на следующий день в нем появились виды Москвы. Би-би-си он объяснил, что не отправлялся на самоизоляцию, потому что согласился сдать тест на коронавирус при въезде в страну: "Я сдал четыре разных анализа — кровь, мазки из носа и рта, все они оказались отрицательными, так что Сovid-19 у меня точно нет".

Депутат Паоло Гримольди абсолютно удовлетворен "референдумом". В итальянском парламенте он основал фракцию "друзей Путина"

Еще один наблюдатель, которого в последние дни активно цитировали и телеканалы, и агентства — член палаты депутатов Италии Паоло Гримольди.

"Я могу сказать, что абсолютно удовлетворен тем, как все организовано, насколько четко все организовано, — цитировало его РИА Новости. — Это двойное искусство — организовать голосование так, чтобы оно соответствовало всем демократическим стандартам в условиях пандемии".

Гримольди — депутат от правоконсервативной партии "Лига Севера". Лидер "Лиги" Маттео Сальвини неоднократно выражал симпатию президенту России и несколько лет назад даже основал межпарламентскую группу "Друзья Путина". О положительном отношении к партии в интервью Corriere della Sera говорил и сам Путин.

В 2019 году итальянская прокуратура проверяла возможные коррупционные связи партии с Кремлем. Поводом стала запись Buzzfeed, на которой якобы обсуждалось финансирование партии на деньги, полученные от продажи российской нефти.

В российских СМИ депутат Гримольди регулярно упоминается как инициатор резолюций о признании законности крымского референдума и сторонник отмены санкций против России.

Гримольди сыграл роль и в решении Москвы оказать Италии помощь во время эпидемии коронавируса — сюжеты о благодарности итальянцев весной выходили на российских федеральных телеканалах. Депутат отправил сообщение с просьбой о помощи близкому ему по духу Ульриху Эме, члену "Альтернативы для Германии", а тот в свою очередь решил просить поддержки у России.

За выборами наблюдали гости из Швеции, Латвии, Болгарии и Белграда. Они связаны с пророссийскими СМИ и партиями

Другой наблюдатель, которого в последние дни много цитируют российские СМИ, — главный редактор праворадикального шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук.

Первому каналу он объяснил визит в Россию тем, что в Швеции многие подвергают процедуру всероссийского голосования сомнению. "Я был на участках в Москве и Петербурге и могу сказать, что в соответствии со всеми международными стандартами процедура голосования прозрачная, эффективная и демократическая", — рассказал Сук.

О связях шведского журналиста с Россией писала The New York Times. По данным газеты, Сук в прошлом уже участвовал в наблюдении за выборами, ездил в Сирию и положительно высказывался о действиях российской армии.

Издание Nya Tider публиковало колонки ультраконсервативного российского философа Александра Дугина. Еженедельник активно освещал дело пенсионера Анатолия Удодова, о котором писала и Би-би-си. По версии полиции, эмигрант из СССР посвятил последние 15 лет движению "белого превосходства" и был связующим звеном между русскими и шведскими националистами.

Евгений Король, кандидат в депутаты парламента Латвии, за два дня посетил восемь участков, сообщала Общественная палата: "Судил очень строго, но не нашел каких-то нарушений. Единственное, что хочу отметить — на первом участке, который мы посетили, на входе не проверяли температуру. Сейчас это нарушение устранено", — делился впечатлениями иностранный гость.

Король — член руководства латвийского движения "Действие". "Комсомольская правда" описывала его так: "Новая политическая сила, выступающая против бесконтрольного приема беженцев и за отмену антироссийских санкций (то есть прямо противоположно официальному курсу нынешних властей Евросоюза и их прибалтийских сателлитов)". Партия стоит на "твердых правоконсервативных позициях — в защиту традиционной европейской культуры, христианских ценностей и прав простых латвийцев, в том числе русскоязычных", утверждала газета.

Против российских санкций выступает и вице-председатель правой "Альтернативы болгарского возрождения" Любомира Ганчева, которая тоже приехала наблюдать за "референдумом". "У нас в Болгарии нет многих вещей, которые есть в России, в частности, нет КОИБов и электронного голосования. И этот опыт, который я изучу здесь, я хочу привнести в мою страну", — цитировал ее ТАСС.

Вместе с Ганчевой в брифинге участвовала депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк, заявившая, что на Западе распространяют много фейков об общероссийском голосовании.

Влк регулярно цитируют российские СМИ. РИА ФАН, связанное с "поваром Путина" бизнесменом Евгением Пригожиным, в апреле писало, что "сербский политик назвала российское здравоохранение лучшим в мире".