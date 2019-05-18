Досрочные выборы пройдут в Австрии после видео с вице-канцлером и россиянкой

Кроме того, его ”Австрийская народная партия” прекращает работу в коалиционном правительстве с ”Австрийской партии свободы”, лидером которой является Штрахе.

”Хватит значит хватит”, — сказал Курц.

18 мая Штрахе объявил, что уходит в отставку на фоне скандала вокруг видео его встречи 24 июля 2017 года на Ибице с ”русской миллионершей” Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее сообщалось, что после отставки спутавшегося с россиянкой вице-канцлера в Австрии начались протесты.