Дональд Туск готов отсрочить "Брекзит" на целый год

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила 5 апреля в Брюссель письмо с просьбой отложить "Брекзит" до 30 июня. В письме отмечено также, что Великобритания будет готовиться к участию в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая текущего года.

Если 27 стран ЕС на внеочередном саммите 10 апреля единогласно выскажутся за новую отсрочку "Брекзита", Брюссель согласится пойти на этот шаг. В противном случае выход Соединенного Королевства из состава ЕС состоится 12 апреля "без сделки".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, посещая 4 апреля Ирландию, заявила, что постарается сделать все, чтобы предотвратить нерегулируемый "Брекзит".