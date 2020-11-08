Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы с большим перевесом

По его словам, наблюдателей на этих выборах не допускали в комнаты подсчета голосов.

”Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили!” — написал Трамп.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.