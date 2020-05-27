Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети

В среду, 27 мая, Трамп конкретизировал свое предупреждение в адрес компании: "У республиканцев возникло ощущение, что социальные СМИ совершенно замалчивают консервативные голоса. Мы будем их серьезно регулировать или закроем, прежде чем дадим такому случиться". Это заявление американский лидер сделал в своем микроблоге в Twitter.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Какие твиты Трампа были названы "вводящими в заблуждение"

В твитах Трампа, которые были названы соцсетью "вводящими в заблуждение", шла речь о том, что власти штата Калифорния намерены разослать избирателям бюллетени по почте. Подобная практика грозит "подтасовкой" результатов голосования, заявил Трамп. Документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других, предположил президент.

Сотрудники Twitter снабдили эти сообщения пояснением: "Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приведет к фальсификации голосов". Реагируя на это Трамп обрушился в очередном твите на компанию, заявив, что "Twitter пытается вмешаться в президентские выборы 2020".