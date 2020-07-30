Дональд Трамп предложил перенести выборы президента США

Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года.
Трамп написал в твиттере, что из-за возможности голосовать по почте выборы будут ”самыми неточными и мошенническими в истории”, передает "Медуза". ”Это будет огромным замешательством для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?” — написал Трамп.
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