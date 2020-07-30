Дональд Трамп предложил перенести выборы президента США

Трамп написал в твиттере, что из-за возможности голосовать по почте выборы будут ”самыми неточными и мошенническими в истории”, передает "Медуза". ”Это будет огромным замешательством для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?” — написал Трамп.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020