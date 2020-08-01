Дональд Трамп хочет запретить популярную социальную сеть в США

По словам Трампа, он может принять соответствующие меры уже 1 августа — например, издать исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Трамп также дал понять, что не поддерживает приобретение TikTok какой-либо американской компанией.

Как отмечает Reuters, пока неясно, достаточно ли у Трампа полномочий, чтобы наложить запрет, и если да, как быстро он начнет действовать и каким образом это можно будет оспорить.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Госсекретарь Майк Помпео еще в начале июля заявлял, что власти рассматривают возможность его запрета.

На протяжении последних нескольких недель появляется информация о готовности ByteDance продать долю в TikTok одной из крупных американских корпораций. New York Times 31 июля написала, что переговоры о покупке ведет Microsoft.

В США месячная аудитория TikTok составляет 80 миллионов человек.