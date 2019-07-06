06.07.2019, 09:52

Дома сошли с фундаментов! Рекордное в новом веке землетрясение ударило по Калифорнии


РИА "Новости"
EST
Дома сошли с фундаментов! Рекордное в новом веке землетрясение ударило по Калифорнии
Jessica Weston/Daily Independent via REUTERS

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение стало рекордным для региона по мощности с 1999 года.

По информации СМИ, пострадали несколько человек.

Подземные толчки были зарегистрированы в 3:19 UTC (6:19 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.

Геологическая служба США со своей стороны сообщает, что очаг залегал на глубине 0,9 километра.

Несколько зданий получили повреждения, около двух тысяч человек остались без света.

"Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, есть обрушения опорных стен. Один легкораненый, пожарные оказывают ему помощь", — говорится в твиттере пожарной службы округа Сан-Бернардино.

В аэропорту Лос-Анджелеса заявили, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

Это второе землетрясение в Калифорнии за последние дни. Четвертого июля там зафиксировали толчки магнитудой 6,6. Эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, очаг залегал на глубине 8,7 километра.

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