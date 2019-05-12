Дочери Доренко выступили против кремации, так как подозревают отравление

"Не думаю, что Екатерине и Ксении удастся что-либо. Максимум примут у них заявление, устроят проверку доследственную. Но что проверять, когда судебно-медицинские эксперты уже установили причину смерти. И никакого криминального подтекста в ней нет", — прокомментировал юрист.

Напомним, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стала гемотампонада — нарушение функций сердца, при котором в нем скапливается жидкость, препятствующая функционированию органа. Он умер от разрыва аорты.

Коллега Доренко назвал бредом версию дочерей журналиста о его отравлении и причастности к этому супруги. Знакомый с ситуацией источник ТАСС заявил, что в дополнительной экспертизе причины смерти Доренко необходимости нет.

"Дополнительной экспертизы не будет, так как все проведенные исследования позволили установить причину смерти Доренко. Она наступила от естественных причин — разрыва аневризмы аорты сердца", — сказал источник, добавив, что экспертиза не выявила следов отравления.

В окружении журналиста ТАСС сообщили, что Доренко высказывал при жизни шутливые пожелания, чтобы его кремировали после смерти. "Он многократно шутил о своей смерти, публично высказывал пожелание о том, что его надо кремировать после смерти, а прахом удобрить растения или развеять его где-нибудь", — сказал собеседник агентства.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая за рулем мотоцикла. В какой-то момент ему стало плохо, и он потерял управление. Мотоцикл Triumph завалился на бок, пролетел несколько десятков метров по дороге и врезался в ограждение. Врачи боролись за жизнь журналиста около часа, но спасти его не удалось. Он умер не приходя в сознание. Доренко было 59 лет.

В 2012 году журналист оформил развод с первой супругой Мариной, чтобы расписаться с гражданской женой, своей сотрудницей Юлей Силявиной, родившей ему двух дочерей. От первого брака, который продлился 30 лет, у Доренко трое детей — две дочери и сын.

Старшие дочки после развода отца некоторое время не общались с ним, но позже наладили отношения, однако его новую жену по-прежнему не принимали, отмечает КП. Первая супруга журналиста пыталась опротестовать развод, так как он произошел якобы без ее ведома. Сам Доренко рассказывал, что бывшая жена претендовала на его новое жилье, хотя он отдал ей шесть квартир и два дома.

Мотоциклисты устроят пробег в память о Доренко

Спецкор "Медузы" Илья Жегулев предложил мотоциклистам собраться 12 мая, в день похорон Сергея Доренко, у здания радио "Говорит Москва" на Пятницкой улице, 25, строение 1. Об этом сообщает сайт радиостанции со ссылкой на Facebook Жегулева.

Журналист предложил проехать по внутренней стороне Садового кольца через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицы, Земляной Вал, переехать через реку по Краснохолмскому мосту, а затем вернуться тем же путем. Участники пробега также собираются возложить цветы на месте гибели Доренко.