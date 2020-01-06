Дочь Сулеймани предрекла США ”черные дни”
Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб предрекла Соединенным Штатам черные дни. Об этом она заявила на церемонии прощания, пишет Reuters.
Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб предрекла Соединенным Штатам черные дни. Об этом она заявила на церемонии прощания, пишет Reuters.
”Безумный [президент США Дональд] Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится”, — обратилась она к американскому лидеру, добавив, что США и их союзника Израиля ждут ”черные дни”.
Церемония прощания с убитым генералом началась 6 января, за день до этого тело Сулеймани доставили в Иран. Телерадиокомпания IRIB опубликовала видеозапись того, как гроб, завернутый в иранский флаг, выгружают из самолета под звуки военного оркестра. Генерала должны похоронить в Иране 7 января.
Ранее Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. В то же время командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что ответ на убийство Соединенными Штатами иранского военачальника Касема Сулеймани будет включать в себя стратегическую месть Тегерана.
Генерал элитного иранского спецподразделения ”Аль-Кудс” КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.
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