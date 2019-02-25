Дочь Дмитрия Пескова устроилась на стажировку к депутату Европарламента

Пескова зарегистрирована как стажер в офисе французского депутата Эмерика Шопрада. Он сам подтвердил эту информацию, отметив, что Пескова, хоть и является ”дочерью важной в России персоны”, имеет столько же прав на стажировку, сколько и другие студенты.

Шопрад попал в Европарламент в 2015 году как член правопопулистской партии ”Национальный фронт”. После конфликта с ее руководством он стал независимым депутатом, а позже примкнул к другой правопопулистской группе Европарламента, в которую входит, в частности, итальянская партия ”Пять звезд”.

В 2014 году Шопрад был одним из международных наблюдателей на референдуме, по итогам которого Крым вошел в состав России. Франция и ЕС официально не признали референдум легитимным.