Доцент-расчленитель Соколов 40 лет назад потопил корабль с ученым на борту. Его "отмазал" отец

Андрей Егоров же советует обратить внимание и на загадочную смерть первой жены Соколова. "К сожалению, информация Лен-ТВ по поводу этого эпизода условного срока историка очень скудная. Но мы копаем по маленьким кусочкам, создавая цельное полотно", — заключил Егоров.
Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, направивший в Санкт-Петербург криминалистов центрального аппарата СК для расследования убийства девушки, в котором обвиняют доцента Соколова, заявил, что обвиняемого проверят и на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Доцент истфака СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября. Его достали в пьяном состоянии из речки Мойка с рюкзаком, в котором были две женские руки и травматический пистолет. Ученый получил переохлаждение и до воскресенья находился в больнице.
Убитая и расчлененная Анастасия Ещенко училась в аспирантуре СПбГУ, была ученицей Соколова и его сожительницей. В суде следователь уточнил, что девушка была убита четырьмя выстрелами. Для расправы педагог использовал обрез мелкокалиберной винтовки. Соколов сказал в суде, что прожил с Анастасией в гражданском браке пять лет, представил ее своим друзьям как невесту, и в дальнейшем планировал жениться. "Мы друг друга любили очень сильно", — добавил он.
По словам Соколова, преступление он совершил в ходе ссоры, причем Анастасия якобы первая напала на него, вооружившись ножом. "Она казалась мне прекрасным идеалом, но превратилась в чудовище", — добавил преподаватель. Он утверждает что Ещенко ревновала к его детям от другого брака и проявляла "много агрессии".
Чтобы скрыть убийство, Соколов решил расчленить труп пилой и выбросить останки в Мойку. Затем он собирался торжественно совершить самоубийство в Петропавловской крепости в образе Наполеона на глазах у туристов. Дома у историка при обыске обнаружили только голову жертвы. Часть останков, выброшенных в реку, отнесло по течению реки Екатерингофки. После двух суток поисков водолазам удалось найти только туловище убитой.
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