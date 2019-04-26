Дмитрий Быков считает, что его госпитализация в Уфе стала следствием отравления

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Dmitri Bõkov Foto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Об этом он заявил на ”Эхе Москвы” в программе, записанной в больнице для ночного эфира. Впрочем, писатель не знает, чем именно и как он отравился.