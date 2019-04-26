26.04.2019, 07:40

Дмитрий Быков считает, что его госпитализация в Уфе стала следствием отравления

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rus.delfi.ee
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Dmitri Bõkov
Dmitri BõkovFoto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Об этом он заявил на ”Эхе Москвы” в программе, записанной в больнице для ночного эфира. Впрочем, писатель не знает, чем именно и как он отравился.

16 апреля Быков почувствовал себя плохо в самолете, выполнявшем рейс в Уфу. В Уфе он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже его перевезли в Москву для продолжения лечения.

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