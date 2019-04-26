26.04.2019, 07:40
Дмитрий Быков считает, что его госпитализация в Уфе стала следствием отравления(2)
Об этом он заявил на ”Эхе Москвы” в программе, записанной в больнице для ночного эфира. Впрочем, писатель не знает, чем именно и как он отравился.
Об этом он заявил на ”Эхе Москвы” в программе, записанной в больнице для ночного эфира. Впрочем, писатель не знает, чем именно и как он отравился.
16 апреля Быков почувствовал себя плохо в самолете, выполнявшем рейс в Уфу. В Уфе он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже его перевезли в Москву для продолжения лечения.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.