"Для успокоения граждан". В РПЦ попросили отложить опрос по храму в Екатеринбурге

”Просим понять некорректность навязывания каких-то мест благотворителям”, — сказал он во время встречи с противниками и сторонниками постройки храма на месте сквера в центре города.

Также священнослужитель сравнил протесты в защиту сквера с Майданом на Украине, обвинил журналистов и пользователей соцсетей во лжи и назвал строительство храма абсолютно законным и согласованным с властями.

Во время встречи горожан и депутатов гордумы обсуждались вопросы организации и проведения опроса. Ни к какому консенсусу это не привело. В понедельник, 27 мая, будет создана специальная рабочая группа при думе, которая и примет решение.

Протесты против строительства храма на месте сквера начались 13 мая и продлились неделю. Активисты неоднократно вступали в противостояние с охранниками и силовиками. Около 100 человек были задержаны, 30 из них приговорены к аресту на срок до 15 суток, другим назначены общественные работы.

Краевые власти согласились на соцопрос после того, как президент России Владимир Путин заявил о необходимости учитывать мнение населения. По данным ВЦИОМ, 74 процента опрошенных назвали сквер неудачным местом для культовой постройки. 18 процентов раскритиковали саму идею строительства храма.