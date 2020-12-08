“Для умерших от ковида Рождества не будет!” Мотивирующая речь президента Латвии вызвала в соцсетях бурю

“Самой большой мотивацией для людей, конечно, является не заболеть, а в худшем случае не умереть. У тех людей, которые умерли от ковида, конечно, не будет Рождества”, – сказал президент.

Примечательно, что в этом же интервью Левитс также указал на то, что политики в кризисное время должны хорошо оценивать свои высказывания, а когда нужно, лучше и вовсе промолчать. Также глава государства указал, что за “нехватку дисциплины речи” можно требовать отставки министров.

Пользователи интернета тиражируют видео выступления и выражают недоумение по поводу сказанного главой государства.

Вот некоторые из комментариев: “И ведь трудно что-то возразить”, “Хорошая новость в том, что у умерших не от COVID еще остается шанс встретить Рождество”. Один пользователь сравнил речь Левитса с высказыванием “Нет человека – нет проблем”.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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