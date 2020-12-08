“Для умерших от ковида Рождества не будет!” Мотивирующая речь президента Латвии вызвала в соцсетях бурю

“Самой большой мотивацией для людей, конечно, является не заболеть, а в худшем случае не умереть. У тех людей, которые умерли от ковида, конечно, не будет Рождества”, – сказал президент.
Примечательно, что в этом же интервью Левитс также указал на то, что политики в кризисное время должны хорошо оценивать свои высказывания, а когда нужно, лучше и вовсе промолчать. Также глава государства указал, что за “нехватку дисциплины речи” можно требовать отставки министров.
Пользователи интернета тиражируют видео выступления и выражают недоумение по поводу сказанного главой государства.
Вот некоторые из комментариев: “И ведь трудно что-то возразить”, “Хорошая новость в том, что у умерших не от COVID еще остается шанс встретить Рождество”. Один пользователь сравнил речь Левитса с высказыванием “Нет человека – нет проблем”.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР