Для тех, кто скупает туалетную бумагу во время пандемии коронавируса, придумали специальное слово

Оно составлено из слов Covid (разновидность коронавируса) и Idiot и обозначает человека, которые игнорирует предупреждения врачей о профилактике заболеваний или спешно скупает товары, даже если они ему не нужны.

В качестве примеров словоупотребления, словарь приводит такие:

Did you see that covidiot with 300 rolls of toilet paper in his basket?

(Вы видели этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в корзине?)

That covidiot is hugging everyone she sees.

(Эта ковидиотка обнимает каждого, кого увидит).

