Для тех, кто скупает туалетную бумагу во время пандемии коронавируса, придумали специальное слово(2)
В словаре Urban Doctionary появилось новое слово Covidiot.
В словаре Urban Doctionary появилось новое слово Covidiot.
Оно составлено из слов Covid (разновидность коронавируса) и Idiot и обозначает человека, которые игнорирует предупреждения врачей о профилактике заболеваний или спешно скупает товары, даже если они ему не нужны.
В качестве примеров словоупотребления, словарь приводит такие:
Did you see that covidiot with 300 rolls of toilet paper in his basket?
(Вы видели этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в корзине?)
That covidiot is hugging everyone she sees.
(Эта ковидиотка обнимает каждого, кого увидит).
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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