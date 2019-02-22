22.02.2019, 19:40

Для пяти новых спутников Юпитера названия могут придумать все желающие


rus.delfi.ee
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Для пяти новых спутников Юпитера названия могут придумать все желающие
фото иллюстративноеREUTERS

Астрономы Института Карнеги, открывшие 12 новых спутников Юпитера летом прошлого года, объявили о запуске конкурса на выбор названий для пяти пока что безымянных спутников планеты. Конкурс продлится до 15 апреля и будет проходить в твиттере: каждый желающий сможет предложить имя для одной из лун в аккаунт @JupiterLunacy, снабдив твит коротким обоснованием и хэштегом #NameJupitersMoons.


В июле 2018 года астрономы открыли 12 новых спутников Юпитера, увеличив их общее количество до 79. Один из них (по-видимому, самый маленький) сразу же получил имя Валетудо — в честь богини чистоты из римской мифологии, правнучки Юпитера (в греческой мифологии ей соответствует Гигиея — правнучка Зевса). Остальные спутники остались безымянными, как и часть спутников, открытых ранее (например, в 2003—2004 годах). Пока что им соответствуют стандартные научные названия (вроде S/2018 J1, указывающие на год открытия и порядковый номер), сообщает n+1.

Для пяти пока что безымянных спутников Юпитера названия предложили выбрать пользователям Твиттера: они смогут выбрать названия для трех спутников, впервые обнаруженных в 2003 году, а также двух, открытых в 2017 и 2018 году соответственно.

Для предлагаемых названий существует ряд правил. Во-первых, спутники планет должны быть названы в честь любовников или потомков бога Юпитера (или, в греческой мифологии, — Зевса). Так как длину названия авторы конкурса ограничивают 16 знаками, допускается имя, состоящее из нескольких слов (при этом предпочтительнее все же одно): название, однако, не должно быть оскорбительным, носить коммерческий или рекламный характер, соответствовать еще живущим личностям или другим спутникам и астероидам. Кроме того, в названии запрещается использовать имена, а также названия мест и событий, известных по политическим, военным или религиозным мотивам.

Для каждого спутника также есть краткие индивидуальные правила. Спутники с проградным движением (движением в том же направлении, что и движение центрального объекта) должны заканчиваться на букву 'а', а ретроградные спутники (находящиеся в движении, противоположном центральному объекту) — оканчиваться на 'e'. Для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе, университет также подготовил краткое руководство:

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