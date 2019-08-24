Для нужд Rail Baltica снесут шесть частных домов

Eiropas dzelzceļa līnijas готовятся к отчуждению 123 объектов вблизи аэропорта ”Рига” и 37 объектов вблизи Центрального вокзала, сообщила представитель предприятия Рита Воронкова. В их числе нет многоквартирных домов, но есть шесть частных домов и есть здания, в которых ведется коммерческая деятельность. Например, многоэтажная стоянка и торговый центр ”Титаник”, а также собственность аэропорта. Для оценки стоимости этих зданий привлечены эксперты.

Компенсацию за утерянную собственность установит Кабинет министров. В сумму возмещения по запросу хозяина могут войти сад, фруктовые деревья и кусты. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

”Отдельные деревья и кусты являются элементом благоустройства, которые поднимают цену земли. А фруктовые деревья и кусты, которые нельзя переместить и приносят владельцу доход сравнимый с бизнесом, будут оцениваться как ущерб бизнесу”, — указала Воронкова.

В целом трасса Rail Baltica затронет 1623 объекта, большая часть из которых принадлежит юридическим или частным лицам. На отчуждение собственности Rail Baltica доступны 15,6 млн евро.