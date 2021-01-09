Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из столицы Индонезии Boeing. На борту 56 человек

Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в индонезийский город Понтианак на острове Калимантан, однако вскоре после взлета отслеживание его полета прекратилось.

По данным CNN Indonesia, после взлета лайнер двинулся в сторону Яванского моря и успел подняться на высоту более трех километров, после чего примерно за минуту опустился практически до уровня моря после чего связь с ним прекратилась.