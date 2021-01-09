09.01.2021, 12:59

Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из столицы Индонезии Boeing. На борту 56 человек

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AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020Foto: Andres Putting

Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты, сообщает Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии.

Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в индонезийский город Понтианак на острове Калимантан, однако вскоре после взлета отслеживание его полета прекратилось.

По данным CNN Indonesia, после взлета лайнер двинулся в сторону Яванского моря и успел подняться на высоту более трех километров, после чего примерно за минуту опустился практически до уровня моря после чего связь с ним прекратилась.

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