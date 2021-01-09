09.01.2021, 12:59

Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из столицы Индонезии Boeing. Его обломки нашли в воде

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EST 18
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020Foto: Andres Putting

Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты, сообщает Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии.

Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в индонезийский город Понтианак на острове Калимантан, однако вскоре после взлета отслеживание его полета прекратилось.

По данным CNN Indonesia, после взлета лайнер двинулся в сторону Яванского моря и успел подняться на высоту более трех километров, после чего примерно за минуту опустился практически до уровня моря после чего связь с ним прекратилась.

Позже агентство Синьхуа сообщило, что в море в районе пропажи индонезийского Boeing нашли обломки самолета. РБК пишет, что в Яванском море, в районе, где 9 января пропал вылетевший из Джакарты пассажирский лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, найдены различные обломки, а также части тел.

По данным агентства, находки были подняты из воды местными рыбаками, которые вышли на поиски после того, как услышали взрыв.

По данным телекомпании Metro TV, на борту пропавшего самолета находилось 56 человек, в том числе 50 пассажиров.

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