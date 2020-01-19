Дипломатический скандал: Украина обиделась на Британию за трезубец

”Включение трезубца, национального символа и герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, более чем возмутительно. Этому не может быть никаких оправданий”, — говорится в сообщении. Украинские дипломаты потребовали исключить герб страны из пособий и принести Украине официальные извинения.

Речь идет о документе, который датируется июнем 2019 года. Его опубликовала газета The Guardian. В документе в разделе ”Татуировки” приведено фото рисунка на теле с изображением герба Украины. Подпись к фотографии гласит: ”Украинский трезубец (националистический)”.

В полиции ТАСС разъяснили, что пособие составлено для сотрудников правоохранительных органов. В нем просто перечислены различные знаки и символы, с которыми полицейские могут столкнуться в процессе работы. Как указали в полиции, в пособии отмечается, что многие перечисленные в нем группы не вызывают интереса с точки зрения контртерроризма, а членство в них не подразумевает криминал.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020