Динамические графики: как распространялся коронавирус в разных странах

Портал сравнил, как распространялась болезнь в Китае, Италии, Испании, Франции, Германии, Иране, Великобритании и США. Для создания наиболее полной картины распространения заболевания подсчёт вёлся с первого зарегистрированного смертельного случая от COVID-19 в каждой из стран.

Количество случаев заражения и смертельных случаев представлено в зависимости от численности населения страны.

Для удобства сравнения число заражённых и погибших было взято в отношении на миллион жителей. Чем выше это значение, тем больше круг в анимации, представленной ниже.

Заражение коронавирусом в наиболее пострадавших странах

Круг отображает количество заражений на миллион населения



Смертность от COVID-19 в наиболее пострадавших странах

Круг отображает количество смертей на миллион населения



Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!