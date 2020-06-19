19.06.2020, 10:55

Динамические графики: как распространялся коронавирус в разных странах


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Дезинфекция улиц
Дезинфекция улицФото: Hussain Ali/Keystone Press Agency

Представленные ниже графики показывают, с какой скоростью возрастало количество зарегистрированных случаев заражения и случаев гибели от COVID-19 в наиболее пострадавших странах. Данные предоставлены Euronews.

Портал сравнил, как распространялась болезнь в Китае, Италии, Испании, Франции, Германии, Иране, Великобритании и США. Для создания наиболее полной картины распространения заболевания подсчёт вёлся с первого зарегистрированного смертельного случая от COVID-19 в каждой из стран.

Количество случаев заражения и смертельных случаев представлено в зависимости от численности населения страны.

Для удобства сравнения число заражённых и погибших было взято в отношении на миллион жителей. Чем выше это значение, тем больше круг в анимации, представленной ниже.

Заражение коронавирусом в наиболее пострадавших странах
Круг отображает количество заражений на миллион населения

Смертность от COVID-19 в наиболее пострадавших странах
Круг отображает количество смертей на миллион населения

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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