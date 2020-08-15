Диктовали цифры: в Витебске признали фальсификации на выборах

Глава участковой избирательной комиссии № 25 города Витебск Сергей Питаленко заявил о фальсификации результатов подсчетов голосов на выборах президента Белоруссии в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Питаленко признал реальность аудиозаписи, на которой глава администрации Октябрьского района Сергей Сташевский приказывает сотрудникам УИК указать ложные цифры по результатам голосования с тем, чтобы реально победившая оппозиционер Светлана Тихановская проиграла Лукашенко, передает Ura.Ru.

В итоге сотрудники комиссии написали цифры, которые продиктовал сам Сташевский. При этом до этого данная УИК опубликовала протоколы, на которых видно, что победу одерживала Тихановская.

Как объявил ЦИК страны, Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.