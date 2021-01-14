Die Welt: Спустя несколько месяцев история успеха "Спутника V" дала осечку

"Вакцина "Спутник-V" должна была повергнуть мир в шок, как некогда первый искусственный спутник СССР, который в 1957 году заставил Запад засомневаться в своем технологическом и военном превосходстве. (…) Послание миру: русские снова стали первыми".

"Однако спустя несколько месяцев московская история успеха дала осечку, — отмечает журналист Павел Локшин. — Хотя в российской столице и говорят о 1,2 млрд дозах, заказанных такими странами, как Египет, Бразилия, Непал и Венесуэла, пока вакцина будет там зарегистрирована и доставлена, она станет не больше, чем опционом на бирже. Быть первым недостаточно. Нужно уметь и добиваться результатов".

"А с этим фармацевтическая промышленность испытывает трудности, — указывает издание. — Недавно российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в интервью государственному телеканалу "Россия-24", что произведено уже 2 млн доз вакцины и тем самым несколько превышен план. Объема выпуска вакцины, по его словам, хватит и для экспорта. Однако речь может идти лишь максимум о 500 тыс. дозах, ведь 1,5 млн доз зарезервированы для собственной кампании по вакцинации".

"На фоне показателей американского фармацевтического гиганта Pfizer, который на данный момент, как сообщается, поставил около 50 млн доз разработанной совместно с Biontech вакцины, российские данные выглядят несерьезными", — говорится в статье.

"Но Россия уже может ссылаться как минимум на экспортный успех. Незадолго до Рождества Аргентина первой среди стран, не входивших в состав СССР, сертифицировала "Спутник-V" и начала вакцинацию. Впрочем, не обошлось без скандала. 61-летний президент Альберто Фернандес, вопреки своему заявлению, не стал вакцинироваться первым после того, как 68-летний Путин пока отказался от прививки, сославшись на свой возраст. При этом Аргентина зарегистрировала вакцину ускоренным методом — в том числе и для пожилых", — пишет Die Welt.

"Другие потенциальные партнеры значительно более критичны: Венгрия, также заинтересовавшаяся "Спутником-V", указала на "недостаточные производственные мощности" России (…)".