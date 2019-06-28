Диалог ПАСЕ с российской делегацией об убийстве Немцова не получился

Нет также записей с уличных видеокамер и видеофиксаторов автомобилей, которые в момент преступления находились рядом. Многие автосредства и люди, попавшие на имеющуюся в наличие видеозапись "не были идентифицированы", а многие очевидцы убийства не были опрошены, говорится в резолюции.

Санкции в борьбе за истину

ПАСЕ также отмечает ряд нарушений и несоответствий в судебных доказательствах, касающихся обнаруженных на месте преступления пуль и гильз, а также телесных повреждений, полученных Немцовым. Отдельно в документе описываются нарушения при проведении судебного разбирательства. "В задачу ассамблеи не входит расследование и определение, кто убил Бориса Немцова. Однако очевидно, что официальная версия, отраженная в приговоре, основана на серьезных ошибках расследования и судебного разбирательства и не соответствует имеющимся уликам по многим фундаментальным вопросам", — подчеркивается в резолюции.

В ПАСЕ считают, что исполнители этого преступления вряд ли могли убить Немцова без прямых указаний или одобрения со стороны российских властей. Ответственность за провал расследования лично несут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель генпрокурора Виктор Гринь, говорится в резолюции. Депутаты ассамблеи призвали все страны, которые присоединились к аналогу "акта Магнитского"включить в список визовых санкций "тех, кто ответственен за провал в проведении расследования и объективной судебной процедуры, необходимых для установления заказчиков и исполнителей убийства Бориса Немцова".

Депутаты Госдумы не голосовали

Эта жесткая резолюция по отношению к российским властям стала первым документом, принятым ПАСЕ после возвращения делегации РФ всех прав в ассамблеи. Потому во время дебатов, предшествующих голосованию, было особенно интересно услышать выступления депутатов Госдумы, а главное — их реакцию на критику Кремля.

Но, к сожалению, российская делегация, несмотря на вновь обретенное право голосовать, заявила, что не будет участвует в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и подобные дебаты являются давлением на следствие. Эту позицию российской делегации в зале озвучил ее представитель Сергей Кисляк.

"Привет" из Чечни

Докладчик Эмануэлис Зингерис был лично знаком с Борисом Немцовым. И то, что Немцов был его другом, стало для него "дополнительной мотивацией расследовать это дело". "Моя совесть не позволит мне сделать это кое-как", — заявил Зингерис. Но российские власти запретили ему въезд в страну, потому он был лишен возможности на месте собирать факты к своему докладу. Во время своего выступления он также заявил, что ему угрожал один из членов российской делегации в ПАСЕ.

Как оказалось, этим депутатом был Шамсаил Саралиев, близкий соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне таким образом решил отреагировать на критические высказывания Зингериса о преследованиях представителей ЛГБТ-общества в Чечне. "Я Рамзан Кадыров! Я приехал сюда, чтобы остановить ваше лицемерие! Никогда вам не будет позволено беспрепятственно лгать, и вам дадут ответ на каждый выпад в сторону России", — процитировала Саралиева в Facebook его помощница Лейла Димаева.

Призывы в пустоту

Список депутатов, записавшихся на участие в дебатах, был не очень длинным. Все ораторы были едины во мнении, что резонансное убийство "одного из самых ярких оппозиционных политиков России" должно быть раскрыто. По словам британского консерватора Яна Лиддла-Грейнджера, непредвзятое расследование и изучение всех фактов этого дела "требует полного сотрудничества российских властей и их искреннего желания узнать правду".

"Это убийство не было случайным, оно стало следствием страха со стороны государства, его политики ограничения свободы слова и инакомыслия", — указал депутат словацкий депутат из группы либералов Мартин Полячек. Он также призвал российских депутатов использовать свое влияние и принять активное участие в ходе расследования убийства Немцова. Но подтверждение такой готовности со стороны членов российской делегации в ПАСЕ в зале не прозвучало.