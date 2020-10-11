"Дезинфекция бессмысленна". Немецкие врачи раскрыли новые факты о путях передачи коронавируса

По словам Райнхарда, передача вируса нового типа происходит "исключительно воздушным путем, а не при непосредственном контакте, то есть не через загрязненные поверхности".

"В этой связи дезинфекция поверхностей, которую мы в настоящее время продолжаем очень интенсивно проводить, является бессмысленным и устаревшим (подходом. - Ред.)", считает он.

Руководитель врачебной палаты убежден, что германский Институт имени Роберта Коха должен признать эти научные выводы и передать соответствующие рекомендации земельным органам здравоохранения. По мнению медика, высвобождающиеся в результате ресурсы разумнее направить на другие аспекты борьбы с пандемией.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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