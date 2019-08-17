Девять человек погибли при пожаре в гостинице Одессы. Зеленский пообещал лично следить за наказанием виновных

Также десять — находятся в больнице, почти все они в крайне тяжелом состоянии.

Как отмечается, пожар произошел в отеле ”Токио стар” в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и впоследствии распространилось по площади в 1 тыс. кв. м.





В ликвидации огня участвовали 65 спасателей, а также 13 единиц техники.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет лично следить, чтобы наказание для виновных в пожаре в отеле Одессы соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Об этом он написал в фейсбуке.

Зеленский напомнил, что в результате пожара в одесском отеле погибли восемь человек, а десять — пострадали. Он отметил, что это произошло из-за ”преступной халатности” и игнорирования норм противопожарной безопасности.

”Этому будет положен конец… Лично прослежу”, — подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших.