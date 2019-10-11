Deutsche Welle: ООН на мели — где деньги?

С деньгами у Организации Объединенных Наций плохо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в Нью-Йорке о "тяжелейшем финансовом кризисе за последнее десятилетие". Уже в конце октября средства могут закончиться, предупредил глава организации. Тогда ООН не сможет больше платить сотрудникам и поставщикам.

Почему у ООН не хватает денег?

Бюджет ООН формируется в основном из взносов государств-членов. В 2019 году он должен был составить 3,3 млрд долларов США. На данный момент только 129 из 193 входящих в организацию стран перевели деньги — около 2 млрд долларов. Вот и получилось, что к концу года возникли проблемы из-за неплательщиков.

Кто задолжал ООН?

Размер взноса зависит от состояния экономики конкретной страны. Крупнейший плательщик — США: их взнос составляет 22 процента бюджета ООН. На сегодняшний день Вашингтон задолжал Организации Объединенных Наций около 380 млн долларов за прошлые годы и около 670 млн — за 2019-й, в сумме это более одного миллиарда.

Почему государства-члены ООН не платят взносы?

В списке должников также Бразилия, Иран, Израиль, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия и Уругвай. Но, конечно, больнее всего по организации бьет отсутствие гигантского платежа от Соединенных Штатов.

О том, что его приходится ждать, нет ничего необычного. Финансовый год в США начинается в октябре — в отличие, например, от Германии, России или самой Организации Объединенных Наций. Поэтому правительство США еще в 1980-х годах решило выплачивать свой взнос осенью. "В бюджете ООН в конце года всегда образуется дыра, — объясняет политолог Ронни Пац (Ronny Patz) из Института политических исследований имени Софи и Ганса Шолль в Мюнхене. — Но в принципе в ООН знают, что США в итоге все же выплачивают недостающие взносы".