Deutsche Welle: ООН на мели — где деньги?

Организация Объединенных Наций находится в глубочайшем финансовом кризисе. Уже в конце октября деньги у нее могут закончиться. Сможет ли ООН работать дальше?
С деньгами у Организации Объединенных Наций плохо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в Нью-Йорке о "тяжелейшем финансовом кризисе за последнее десятилетие". Уже в конце октября средства могут закончиться, предупредил глава организации. Тогда ООН не сможет больше платить сотрудникам и поставщикам.
Почему у ООН не хватает денег?
Бюджет ООН формируется в основном из взносов государств-членов. В 2019 году он должен был составить 3,3 млрд долларов США. На данный момент только 129 из 193 входящих в организацию стран перевели деньги — около 2 млрд долларов. Вот и получилось, что к концу года возникли проблемы из-за неплательщиков.
Кто задолжал ООН?
Размер взноса зависит от состояния экономики конкретной страны. Крупнейший плательщик — США: их взнос составляет 22 процента бюджета ООН. На сегодняшний день Вашингтон задолжал Организации Объединенных Наций около 380 млн долларов за прошлые годы и около 670 млн — за 2019-й, в сумме это более одного миллиарда.
Почему государства-члены ООН не платят взносы?
В списке должников также Бразилия, Иран, Израиль, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия и Уругвай. Но, конечно, больнее всего по организации бьет отсутствие гигантского платежа от Соединенных Штатов.
О том, что его приходится ждать, нет ничего необычного. Финансовый год в США начинается в октябре — в отличие, например, от Германии, России или самой Организации Объединенных Наций. Поэтому правительство США еще в 1980-х годах решило выплачивать свой взнос осенью. "В бюджете ООН в конце года всегда образуется дыра, — объясняет политолог Ронни Пац (Ronny Patz) из Института политических исследований имени Софи и Ганса Шолль в Мюнхене. — Но в принципе в ООН знают, что США в итоге все же выплачивают недостающие взносы".
Почему в этом году финансовые проблемы ООН достигли такого масштаба?
Хороший вопрос. В конце концов, все последние месяцы ООН пыталась экономить. По словам генсека Антониу Гутерриша, чтобы избежать еще большего дефицита бюджета, организации пришлось вычеркнуть многие статьи расходов. Только благодаря экономии удалось нормально провести последнюю сессию Генеральной Ассамблеи ООН и саммит по климату в Нью-Йорке в сентябре.
Загвоздка в том, что в случае финансовых затруднений ООН не имеет права брать кредиты. Другая проблема — так называемые оборотные средства. Это своего рода финансовые резервы, которые могут быть использованы, если ООН не хватает денег. Генсек Гутерриш уже не раз требовал увеличения этой суммы, чтобы она соответствовала росту бюджета. "Но государства-члены не горят желанием это делать, так как деньги просто "зависают", а не выделяются на что-то конкретное", — отмечает политолог Ронни Рац.
Под угрозой ли миротворческие миссии ООН?
На деятельности "голубых касок" финансовые затруднения не скажутся. Проблемы с ликвидностью касаются основного бюджета ООН, который идет, например, на зарплаты сотрудникам в ее штаб-квартирах в Нью-Йорке и Женеве. Бюджет на миротворческие миссии Организации Объединенных Наций формируется отдельно.
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