Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Из-за проблем с электроснабжением ряд станций нью-йоркского метро не работает, поезда проезжают их без остановки. "Мы работаем над выявлением причин и восстановлением движения поездов", - говорится в твиттере метрополитена.

По данным телеканала, больше всего проблемы с электроснабжением затронули центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. На улицах и в домах там нет света.

Продюсер CNN рассказал, что был в кинотеатре, когда отключилось электричество. По его словам, на улице не работали светофоры и фонари, из-за этого дорожное движение было затруднено.

Телеканал отмечает, что проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке произошли в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города, случившейся в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля обесточен оказался почти весь Нью-Йорк.