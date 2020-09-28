Der Spiegel: Меркель навещала Навального в "Шарите"

Как отмечает издание, таким необычным жестом Меркель подчеркнула солидарность немецкого правительства с российским оппозиционером.

"Тот факт, что канцлер лично посетила оппозиционного политика, должен дать понять российским властям, что Берлин не сдастся и узнает правду", — говорится в статье.

Навальный провел в "Шарите" 32 дня, его выписали в прошлую среду, 23 сентября.