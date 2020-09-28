Der Spiegel: Меркель навещала Навального в "Шарите"

Как отмечает издание, таким необычным жестом Меркель подчеркнула солидарность немецкого правительства с российским оппозиционером.

"Тот факт, что канцлер лично посетила оппозиционного политика, должен дать понять российским властям, что Берлин не сдастся и узнает правду", — говорится в статье.

Позже Навальный подтвердил эту информацию. "Встреча была, но не стоит называть ее ”секретной”. Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", — написал политик.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Навальный провел в "Шарите" 32 дня, его выписали в прошлую среду, 23 сентября.