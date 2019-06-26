26.06.2019, 19:37

Депутат ПАСЕ от латвийской партии ”Согласие”: было бы неправильно возвращать Россию на любых условиях

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Чего хочет ПАСЕ от России?
Артур Гусейнов
Артур Гусейнов
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Депутат ПАСЕ от латвийской партии ”Согласие”: было бы неправильно возвращать Россию на любых условиях
Erakodu

Депутат Сейма от партии ”Согласие”, член делегации Латвии в Парламентской ассамблее Совета Европы Борис Цилевич считает, что восстановление в правах делегации России — положительный момент, но оно не может происходить на любых условиях. В интервью RusDelfi латвийский политик рассказал, какие процессы происходят сейчас в ПАСЕ, какова предыстория принимаемых сегодня решений.

- Вы избраны в парламент от партии, основной электорат которой составляют русскоязычные жители Латвии. Поэтому ваша позиция — не поддерживать безусловное восстановление в правах делегации России — представляется несколько неожиданной.

- Не будем упрощать. Я бы не хотел, чтобы эта серьезная тема превращалась в футбольный матч: ты ”за Россию” или ”против”.

Партия ”Согласие” никогда не позиционировала себя как русская партия или партия для русских. Это единственная в Латвии партия, созданная не по этническому принципу, единственная партия, которая открыто выступает против национализма любого толка. Да, эти идеи находят наибольший отклик среди русскоязычных жителей. Но с каждыми новыми выборами за нас голосуют всё больше латышей, наша фракция в Сейме — единственная со смешанным этническим составом.

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Отказ от диалога — это всегда плохо

- Как член ПАСЕ с 20-летним стажем проясните свою позицию по восстановлению прав России в организации.

- Мы заинтересованы в том, чтобы Россия как можно активнее участвовала в работе Совета Европы, в том числе в ПАСЕ.

Мы считаем, что в членстве России в Совете Европы заинтересованы в первую очередь сами граждане России, потому что эта организация разработала ряд механизмов по защите прав человека. В частности, Европейский суд по правам человека — последний шанс для тысяч людей, чьи права нарушаются. Помимо этого, очень важно участие России в решении общеевропейских проблем. Поэтому мы всегда выступали против исключения России из СЕ.

Российские депутаты сами приняли решение не участвовать в работе ПАСЕ после того, как их полномочия были в 2014 году ограничены из-за их голосования по присоединению Крыма.

Устав организации провозглашает принцип территориальной целостности государств. Если какая-то страна действует вопреки Уставу, то в отношении нее могут быть введены санкции, в частности — ограничение права голоса. Эта процедура была использована в 2014 году, после чего российские депутаты решили покинуть ассамблею.

Я всегда считал это плохим решением — отказ от диалога всегда хуже диалога. Все эти годы в разных форматах шли дискуссии о том, как найти компромисс: с одной стороны добиться, чтобы в ПАСЕ были представлены все делегации, а с другой стороны — сохранить верность принципам Совета Европы, не превратить его в просто круглый стол без каких-либо реальных инструментов воздействия.

Возвращение России в ПАСЕ на ее собственных условиях было бы неправильным

- Что ранее мешало восстановлению прав российской делегации?

- Мы всегда считали правильным, чтобы российская делегация вернулась, но не на любых условиях. Россияне уже давно заявляли, что готовы вернуться, если будет полностью отменена возможность санкций, оспаривания полномочий национальных делегаций.

Полномочия делегаций могут быть оспорены по процедурным основаниям: правила требуют пропорционального представительства политических сил, которые действуют в национальном парламенте, в том числе оппозиционных. Если оппозиция в делегации не представлена, делегация не будет утверждена. Другой вариант — оспаривание по ”субстантивным” основаниям, когда члены делегации в составе своего парламента принимают решения, противоречащие Уставу Совета Европы, как это было в 2014 году с российской делегацией.

В результате долгих дискуссий был предложен компромисс: механизм оспаривания полномочий как таковой остается, но список возможных санкций против делегаций значительно сокращается. В частности — нельзя лишить делегацию права голоса.

В результате Россия представила свою делегацию, но ее полномочия были оспорены. На данный момент Российская делегация обладает ”предварительными” полномочиями, вопрос ограничений еще будет рассматривается Ассамблеей в оставшиеся дни сессии.

ТОП

На основе доклада Комитета по мониторингу Ассамблея примет решение — полностью утвердить полномочия, утвердить их с ограничениями или вообще не утверждать.

Я считаю, что возможность ограничения полномочий должна сохраниться, и дело здесь не только в России. В Европе есть немало ”проблемных” государств, с которыми ПАСЕ поддерживает диалог, старается добиться улучшения ситуации с правами человека. И если будут сняты все ограничения, то у ПАСЕ не останется никаких рычагов влияния.

Совет Европы пошел на уступки. И ждет того же от России

- Показывают ли последние голосования в ПАСЕ, что отношение к России в европейском сообществе изменилось?

- Я вновь призываю не упрощать ситуацию и не анализировать ее на уровне ”победа-поражение” или ”кто кому надавал”.

В мире идут очень интересные процессы, в которых играют определенную роль и отношения России с Евросоюзом, и рост влияния ряда игроков на международной арене, в частности, Китая, и серьезные изменения в политике США после избрания Трампа. Сегодня нужда в европейской солидарности больше, чем когда бы то ни было. Изолировать Россию, отказываться от сотрудничества не выгодно ни самой РФ, ни остальной Европе.

Я не сказал бы, что в Европе произошло изменение отношения к войне на Донбассе, к ситуации в Грузии, к трагедии c самолетом MH-17 или статусу Крыма.

Изменилось отношение к механизмам конструктивного сотрудничества. Да, Совет Европы готов идти на уступки, и это явное приглашение к компромиссу и диалогу. Я бы не стал интерпретировать это как пересмотр отношения к современной российской политике. В ответ ожидается такое же открытое и конструктивное отношение со стороны России: возобновление диалога по соблюдению прав человека внутри самой России, по конфликтам в различных регионах Европы, по другим проблемам. Ближайшие месяцы покажут, насколько эти ожидания оправдаются.

Интересы Российского государства и русскоязычных жителей зарубежья не всегда совпадают

- Насколько усиление роли России в европейских структурах соответствует интересам русскоязычных граждан, живущих за ее пределами, в частности в Эстонии и Латвии?

- У меня нет уверенности в том, что интересы РФ как государства всегда совпадают с интересами русских за границей.

Работая в Совете Европы, я хорошо вижу, как другие страны защищают своих соотечественников. Например, Венгрия: она ни с кем не воюет, никому не угрожает, но, как только складывается ситуация, когда венгерские депутаты считают, что права этнических венгерских общин в Румынии, Словакии, Сербии, Украине оказываются под угрозой, то немедленно следует жесткая реакция в различных международных организациях, на всех уровнях — которая в то же время полностью соответствует дипломатическим правилам и международным стандартам. И очень часто им удается добиться успеха.

К сожалению, со стороны России мы такой деятельности не видим. Видим лозунги, стучание кулаком по столу, но те конкретные международные механизмы, которые сегодня существуют, Россия, дипломатично выражаясь, использует недостаточно.

Русскоязычных жителей Эстонии и Латвии не следует рассматривать как ”пятую колонну” России, как это делают балтийские националисты. Обострение отношений между Россией и Европой, действия России в Крыму и на Донбассе усиливают позицию радикальных националистов: мол, видите, русские — это угроза безопасности! Надо ещё больше ограничить использование русского языка, ликвидировать школы и детсады на русском, чтобы устранить эту угрозу!

На самом деле абсолютное большинство балтийских русских — лояльные граждане или постоянные жители своих государств. Мы заинтересованы в укрепление экономических и культурных связей с Россией, но это не значит, что мы обязаны политически поддерживать любое российское руководство, которое находится у власти.

PS. Когда материал уже был готов к печати, стало известно, что участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду вечером одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

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