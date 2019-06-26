Депутат ПАСЕ от латвийской партии ”Согласие”: было бы неправильно возвращать Россию на любых условиях

Мы считаем, что в членстве России в Совете Европы заинтересованы в первую очередь сами граждане России, потому что эта организация разработала ряд механизмов по защите прав человека. В частности, Европейский суд по правам человека — последний шанс для тысяч людей, чьи права нарушаются. Помимо этого, очень важно участие России в решении общеевропейских проблем. Поэтому мы всегда выступали против исключения России из СЕ.

Российские депутаты сами приняли решение не участвовать в работе ПАСЕ после того, как их полномочия были в 2014 году ограничены из-за их голосования по присоединению Крыма.

Устав организации провозглашает принцип территориальной целостности государств. Если какая-то страна действует вопреки Уставу, то в отношении нее могут быть введены санкции, в частности — ограничение права голоса. Эта процедура была использована в 2014 году, после чего российские депутаты решили покинуть ассамблею.

Я всегда считал это плохим решением — отказ от диалога всегда хуже диалога. Все эти годы в разных форматах шли дискуссии о том, как найти компромисс: с одной стороны добиться, чтобы в ПАСЕ были представлены все делегации, а с другой стороны — сохранить верность принципам Совета Европы, не превратить его в просто круглый стол без каких-либо реальных инструментов воздействия.

Возвращение России в ПАСЕ на ее собственных условиях было бы неправильным

- Что ранее мешало восстановлению прав российской делегации?

- Мы всегда считали правильным, чтобы российская делегация вернулась, но не на любых условиях. Россияне уже давно заявляли, что готовы вернуться, если будет полностью отменена возможность санкций, оспаривания полномочий национальных делегаций.

Полномочия делегаций могут быть оспорены по процедурным основаниям: правила требуют пропорционального представительства политических сил, которые действуют в национальном парламенте, в том числе оппозиционных. Если оппозиция в делегации не представлена, делегация не будет утверждена. Другой вариант — оспаривание по ”субстантивным” основаниям, когда члены делегации в составе своего парламента принимают решения, противоречащие Уставу Совета Европы, как это было в 2014 году с российской делегацией.

В результате долгих дискуссий был предложен компромисс: механизм оспаривания полномочий как таковой остается, но список возможных санкций против делегаций значительно сокращается. В частности — нельзя лишить делегацию права голоса.

В результате Россия представила свою делегацию, но ее полномочия были оспорены. На данный момент Российская делегация обладает ”предварительными” полномочиями, вопрос ограничений еще будет рассматривается Ассамблеей в оставшиеся дни сессии.

На основе доклада Комитета по мониторингу Ассамблея примет решение — полностью утвердить полномочия, утвердить их с ограничениями или вообще не утверждать.

Я считаю, что возможность ограничения полномочий должна сохраниться, и дело здесь не только в России. В Европе есть немало ”проблемных” государств, с которыми ПАСЕ поддерживает диалог, старается добиться улучшения ситуации с правами человека. И если будут сняты все ограничения, то у ПАСЕ не останется никаких рычагов влияния.

Совет Европы пошел на уступки. И ждет того же от России

- Показывают ли последние голосования в ПАСЕ, что отношение к России в европейском сообществе изменилось?

- Я вновь призываю не упрощать ситуацию и не анализировать ее на уровне ”победа-поражение” или ”кто кому надавал”.

В мире идут очень интересные процессы, в которых играют определенную роль и отношения России с Евросоюзом, и рост влияния ряда игроков на международной арене, в частности, Китая, и серьезные изменения в политике США после избрания Трампа. Сегодня нужда в европейской солидарности больше, чем когда бы то ни было. Изолировать Россию, отказываться от сотрудничества не выгодно ни самой РФ, ни остальной Европе.

Я не сказал бы, что в Европе произошло изменение отношения к войне на Донбассе, к ситуации в Грузии, к трагедии c самолетом MH-17 или статусу Крыма.

Изменилось отношение к механизмам конструктивного сотрудничества. Да, Совет Европы готов идти на уступки, и это явное приглашение к компромиссу и диалогу. Я бы не стал интерпретировать это как пересмотр отношения к современной российской политике. В ответ ожидается такое же открытое и конструктивное отношение со стороны России: возобновление диалога по соблюдению прав человека внутри самой России, по конфликтам в различных регионах Европы, по другим проблемам. Ближайшие месяцы покажут, насколько эти ожидания оправдаются.

Интересы Российского государства и русскоязычных жителей зарубежья не всегда совпадают