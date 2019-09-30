Депутат парламента: штрафы должны платить не проститутки, а их клиенты

”Если мы говорим про проституцию и тех, кто покупает эти сексуальные услуги, то получается несправедливо — те, кто все-таки считают жертвами этой ситуации, платят штрафы. А те, кто покупают, как будто бы невиновны. Мне кажется, мы должны изменить эти акценты: кто есть кто. Мы даем жертвам возможность пройти реабилитацию, они могут вернуться в нормальную жизнь. Потому что надо понимать, что жертвы не выбирают данную ситуацию. В большинстве своем, это либо проблемы с финансированием, либо социальные проблемы, человеческая торговля, например. Я считаю, что должны быть штрафы для тех, кто приобретает эту услугу”, — заявила Чакша.

Чакша отметила, что есть наглядный пример Германии и Швеции.

”Есть страны, на чей опыт мы можем посмотреть: Германия и Швеция. Они пошли разными путями. В Швеции законом установлено, что виновен тот, кто покупает услугу. В Германии сделали регулируемую проституцию. И, если посмотреть через 10 лет, видно, что в Германии высокий уровень торговли людьми, а в Швеции изменилось мышление общества о проституции, как о неприемлемой ситуации. Эти изменения происходят не сразу, закон — это долгоиграющий вариант”, — сказала Чакша.