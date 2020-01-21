Депортировать нельзя! ООН признала право климатических беженцев на убежище

Это решение открывает двери для ходатайств о предоставлении убежища, связанных с глобальным потеплением. "Страны не могут депортировать людей, которые сталкиваются с обстоятельствами, вызванными изменениями климата и нарушающими право на жизнь", — указывается далее в заявлении.

Гражданин Кирибати получил отказ в Новой Зеландии

В данном случае речь идет о жителе островного государства Кирибати по имени Иоане Тейтиота. В 2015 году он с женой и детьми подал ходатайство на предоставление убежища в Новой Зеландии и получил отказ. После этого он обратился с жалобой в ООН. При этом Тейтиота указал, что растущий уровень океана делает острова Кирибати непригодными для жизни. В числе прочего сокращаются сельскохозяйственные площади, а запасы пресной воды все больше загрязняются морской водой, отметил он далее.

По мнению комитета ООН, власти Кирибати создали достаточные защитные механизмы для населения. Вместе с тем власти третьих государств не имеют права депортировать соискателей убежища, если возникшая в силу климатических условий ситуация на их родине ставит под угрозу их жизнь, отмечается в заключении.

Решение комитета обязательно для исполнения

Комитет по правам человека ООН следит за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах 172 странами, которые его подписали. 116 из этих государств, в том числе Новая Зеландия, признали право отдельных людей подавать жалобы на нарушение пакта, поэтому для них решения Комитета по правам человека ООН являются обязательными к исполнению.