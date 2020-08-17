"Демократия закончилась. Теперь будем вас п***ь!" Депортированные из Минска латвийцы про избиения и тюрьму

"Хотим подчеркнуть, что до всей этой истории мы были совершенно аполитичными людьми. Даже в латвийских выборах не принимали участия. С Беларусью у нас нет никакой связи. Мы не были ни за Лукашенко, ни против. Со стороны нам казалось, что он вполне себе хороший президент, который сохранил производство и стабильность в стране", — начали свой рассказ Марат и Андрей.

"Война развернулась прямо под нашим балконом"



По словам латвийцев, в Минск они прилетели 31 июля — хотели недорого купить термо-автоприцеп (в Латвии он стоит 3000 евро, в Минске обещали продать за 1500 долларов). Прицеп планировали довезти до границы с Латвией, а затем перегнать его в Великобританию, где Андрей и Марат занимаются торговлей пивом на мероприятиях. Планировали улететь из Минска 7 августа — то есть до выборов. Но хозяин прицепа неожиданно зарядил более высокую цену, Андрей и Марат стали искать такой же, но подешевле, и застряли на выходные.

"Сначала мы сняли квартиру на проспекте Независимости. Когда поняли, что зависнем в Минске, нашли более дешевый вариант жилья на проспекте Победителей, перебрались туда 6 августа. Прицеп нуждался в небольшом ремонте — нам обещали успеть к 8 августа, но подвели, — рассказывает Марат. — Мы понятия не имели, где будут проходить митинги и вообще, что нечто подобное намечается после выборов. Но уже 9 августа к вечеру буквально под наши окна начали съезжаться автозаки… Вечером после выборов мы ужинали на балконе и стали свидетелями настоящих боевых действий, которые развернулись в двадцати-тридцати метрах от нас. Свето-шумовые гранаты разрывались буквально в паре метров". (Смотреть на видео.)

Андрей и Марат говорят, что сразу приняли решение не вмешиваться: "Это не наше дело и не наша страна!" Однако снимали все увиденное на телефон. "Под нашим балконом работали представители прессы (на фото), которые спросили, нет ли у нас интернета. Его не было ни у кого — ни домашнего, ни мобильного, — вспоминают Андрей и Марат. — Единственное, что мы делали — спускали в мешках бутылки с водой из крана, чтобы люди, подвергшиеся атаке слезоточивым газом, могли промыть глаза. Оказывали гуманитарную помощь".