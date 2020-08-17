"Демократия закончилась. Теперь будем вас п***ь!" Депортированные из Минска латвийцы про избиения и тюрьму

"Никого не волновало, что мы по объективным причинам не успели зарегистрироваться, что у нас были жилье, билеты на самолет, документы и нужное количество денег, — уточнил Марат. — Они не дали нам связаться с консулом и семьями. Оставили свой номер телефона с текстом, что, когда нас отпустят по одному "делу", мы должны позвонить — они нас задержат по своему "делу". Иначе нам не выехать".
"Ну все, сейчас нас выведут в лес и расстреляют"
В полдень приехал новый автозак — люди в масках заявили: "Все, демократия закончилась. Теперь будем вас пи…" Приказали всем выходить по-очереди и называть фамилию, имя, отчество. Предупредили: кто будет говорить тихо или невнятно, тот получит.
"При нас 19-летний парень нечетко произнес фамилию, его зверски избили палками и надели наручники, — вспоминает Андрей. — Марат все сказал громко и четко. А я, поскольку в Латвии отчества нет, слегка замешкался и получил несколько ударов. Что самое обидное — палкой по заднице. Я бывший спортсмен — для меня это большое унижение". После этого задержанных посадили по пять человек в рассчитанный на двоих "стакан" автозака — с заклеенным вентиляционным отверстием и без окон. Общее число людей во всем автозаке — около тридцати.
"Это была реальная баня. Конденсат стекал по стенам. Мы были абсолютно мокрые, — вспоминает Марат. — Ехали около часа. Стучали в дверь, кричали, что задыхаемся. Соседи по автозаку сказали, что, судя по движению на кольцевой, везут в Жодино. Открылись ворота, и мы услышали лай собак — поняли, что попали в тюрьму. Все слова про суд оказались блефом, чтобы мы меньше сопротивлялись… Нас, мокрых и разгоряченных, повели по холодному, темному и длинному подвальному коридору — все ниже и ниже. Через определенный промежуток — новая дверь: руки за спину, лицом к стене… У бежавших рядом парней лет 18-20 в глазах был просто смертельный страх. Один, закованный в наручники, причитал: ну все, сейчас нас выведут в лес, расстреляют и закопают".
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