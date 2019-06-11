Дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено

Глава МВД Колокольцев объявил о прекращении дела Ивана Голунова, передает ТАСС.
Дело закрыли в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Сегодня его отпустят из-под домашнего ареста.
Глава МВД Колокольцев объявил о прекращении дела Ивана Голунова, передает ТАСС.
Дело закрыли в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Сегодня его отпустят из-под домашнего ареста.
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